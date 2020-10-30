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Дом/зАмок М.Галкина в Подмосковье. Комментарии соседа М.Г. радио-ведущего Андрея Чижова.
А.Ч.: Я живу в Звенигороде и вижу его дом из окна. Деревня Грязь (там находится дом) - это ответвление от Рублёвского шоссе, в самом конце Рублёвки далеко за печально известной Николиной Горой и т.п. Максим в своё время правильно сделал, что купил землю подальше от всех. Д.Грязь - это почти Звенигород. Экология, тишина и красота. Дом сделан дорого и стильно. Недалеко -дорогой коттеджный посёлок, ну а соседи Максима - местная беднота.
Одна проблема! Земли вокруг являются лакомым кусочком для наживы чиновников. Постоянно пытаются застроить шикарные поля многоэтажками и, вероятно, прикупить еще один дом на Кипре или в Швейцарии. Сейчас беспредельная жажда наживы. Звенигород уже пал. Его практически уничтожили как туристический и архитектурный бриллиант. Застроили многоэтажными домами вместо развития инфраструктуры. Регион Подмосковья, который мог приносить туристические миллионы евро в гос.казну, отдан на растерзание строителей человейников.
Далее... эксклюзивное интервью легенды музыкальной журналистики РФ и шоумена Алексея Остудина. Тема разговора - Андрей Губин. Что с ним сейчас?
Время звучания 2,5 минуты. Вы можете его послушать!
Интервью с профессиональным тренером по фридайвингу и плаванию Максимом Гурьяновым.
Инстаграм @mguryanov1980
Максим, вы один из немногих ярких и интересных людей, активно продвигающих концепцию фридайвинга в РФ. Что изменилось за последние годы? Есть ощущение, что еще несколько лет назад слова "фридайвинг" и "снорклинг" мало кому о чём говорили? Какая ситуация сейчас в РФ?
Сейчас, конечно, все по-другому. Вообще, фридайвинг был еще в СССР, просто никто не знал , что есть такое красивое модное название Благодаря тому, что на ютьюб помимо меня вышло еще несколько инструкторов по фри, мне и моим коллегам год за годом удается доносить до людей то, что просто нырять без снаряги это очень естественно , а самое главное это кайфово!
Приходилось ли вам общаться с учениками и мастерами европейских школ? Насколько фридайвинг популярен в Европе?
Конечно, популярен. Раньше, лет так 5 назад, это были совершенно разные подходы. У нас был очень высокий порог входа, все было немного сложнее, чем у них. Западный, курортный фридайвинг больше ассоциировался с развлечением и фаном, в то время как у нас ходил некий миф и стереотип, что это спорт для избранных. Сейчас все выровнялось, в нашем фридайвинге есть все, что у них - и спорт, и фан, и просто фридайвинг для удовольствия.
Эдуард Кузнецов и Аня Болтенкова делают невозможное возможным. Многотысячная аудитория, собранная ведущими утреннего шоу за 6 лет превышает все разумные пределы. Программа начинается в 5 утра по МСК и всё-равно народ включает приёмники и интернет плееры и слушает, слушает, слушает. Как, откуда, где ведущие берут силы не знает никто. Фото сделано эфирным роботом в подпольной студии Пионер Фм на глубине 264 метра.
2020-2021 мы объявляем о поддержке фридайв и снорклинк движения. Тем, кто мечтает о глубинах океанов и морей, будут посвящены наши новости. Так же в наших соц.сетях и на сайте вы прочитаете интересные интервью со знаменитыми фридайверами. Слушайте Пионер ФМ и следите за новостями. На фото Гильём Нэри (Guillaume Nery) обладатель рекорда Франции. Он нырнул на 126 метров в 2015 году. Будьте здоровы.
Немецкий бизнесмен, владелец сети авто-магазинов и по совместительству певец Герр Антон предложил поменять долю Андрея Чижова в проекте "Пионер FM" на электромобиль Tesla. СМИ, популярное на территории СНГ, ему нужно для активного продвижения своего бизнеса. Если сделка состоится, Андрею предложено остаться продюсером и ведущим станции в качестве сотрудника, работающего по контракту.
ПАРАД ГОРОДОВ ПИОНЕР FM!
Москва, Нижний Новгород, Санкт Петербург, Бобруйск, Жуковка (Брянская обл.), Ижевск, Казань, Краснокамск, Курган, Колюбакино (МО), Липецк, Починок (Смоленская обл.), Магнитогорск, Пермь, Россошь, Руза, Сочи, Ставрополь, Тучково (МО), Шахты (Ростовская обл.), ...
Весь ноябрь 2020! Парад наших с вами городов и посёлков!
Просто напиши, свой город и он появится в списке в течении 12 часов.
*5:00 Мск Утреннее шоу
"Пионерское Утро"
Эдуард Кузнецов, Аня Болтенкова
*8:00-11:00 Мск Андрей Чижов
*11:00, 15:00 Мск
Программа по заявкам "Хайдук"
*21:00 Мск Пятница и
9:00, 21:00 Мск Суббота
DJ "Час Расколбас"
WhatsApp только деловых писем: +7(977)800-2219
Почта: radiopioner@inbox.ru
Вещание началось 09.11.2009 года в Москве на частоте 94 FM
Автор идеи: Андрей Чижов