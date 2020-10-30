Интервью с профессиональным тренером по фридайвингу и плаванию Максимом Гурьяновым.

Инстаграм @mguryanov1980





Максим, вы один из немногих ярких и интересных людей, активно продвигающих концепцию фридайвинга в РФ. Что изменилось за последние годы? Есть ощущение, что еще несколько лет назад слова "фридайвинг" и "снорклинг" мало кому о чём говорили? Какая ситуация сейчас в РФ?

Сейчас, конечно, все по-другому. Вообще, фридайвинг был еще в СССР, просто никто не знал , что есть такое красивое модное название Благодаря тому, что на ютьюб помимо меня вышло еще несколько инструкторов по фри, мне и моим коллегам год за годом удается доносить до людей то, что просто нырять без снаряги это очень естественно , а самое главное это кайфово!

Приходилось ли вам общаться с учениками и мастерами европейских школ? Насколько фридайвинг популярен в Европе?

Конечно, популярен. Раньше, лет так 5 назад, это были совершенно разные подходы. У нас был очень высокий порог входа, все было немного сложнее, чем у них. Западный, курортный фридайвинг больше ассоциировался с развлечением и фаном, в то время как у нас ходил некий миф и стереотип, что это спорт для избранных. Сейчас все выровнялось, в нашем фридайвинге есть все, что у них - и спорт, и фан, и просто фридайвинг для удовольствия.